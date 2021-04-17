Yukatel Denizlispor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 15:30
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2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza  sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza  sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.
 
16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki  Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
 
17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah  Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta,  top yandan auta çıktı.
 
40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah  Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
 
41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas  içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
 
Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde  tamamladı.
 
46. dakikada Rodallega maça eşitliği getiren golü attı. 1-1
 
64. dakikada Rodallega kendisinin ve takımının ikinci golü attı. 2-1
 
79. dakikada Erzurumspor Elba Rashani ile beraberliği buldu. 2-2
 
86. dakikada Elba Rashani Erzurumspor'un üçüncü golü attı. 2-3
 
Stat: Denizli Atatürk 
 
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
 
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu,  Sakıb Aytaç, Murawski, Özer Özdemir, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat  Uçar, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal,  Novikovas, Obertan, Ricardo Gomes
 
Gol: Dk. 2 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas,  Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 

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Etiketler: Yukatel Denizlispor Büyükşehir Belediye Erzurumspor süper lig
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