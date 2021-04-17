Yukatel Denizlispor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

17 Nisan 2021 Cumartesi - 14:59
| Son Güncelleme : 17 04 2021 - 15:30
2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor
öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan
, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.
16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu
'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.
40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.
46. dakikada Rodallega maça eşitliği getiren golü attı. 1-1
64. dakikada Rodallega kendisinin ve takımının ikinci golü attı. 2-1
79. dakikada Erzurumspor Elba Rashani ile beraberliği buldu. 2-2
86. dakikada Elba Rashani Erzurumspor'un üçüncü golü attı. 2-3
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Yukatel Denizlispor
: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Özer Özdemir, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat Uçar, Teikeu, Hasan
Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal, Novikovas, Obertan, Ricardo Gomes
Gol: Dk. 2 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)