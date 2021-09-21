Yunan basınından Fenerbahçe yorumu! 'Çünkü biliyorlar ki...'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçını oynayacağı Olympiakos'ta, orta sahanın öneli isimlerinden Yann M'Vila sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.

Olmpiakos'un grup liderliği için bir hayli önemli olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Yunan basını, Fransız futbolcunun İstanbul 'da oynanacak karşılaşmaya yetiştirileceğini duyurdu.

"TÜRKLER HER ŞEYİNİ VERECEK"



Bununla beraber haberin detaylarında, "Türkler, Olympiakos maçını kazanmak için her şeyini verecek. Çünkü biliyorlar ki galibiyet haricindeki bir sonuçta, Olympiakos'un gerisine düşecekler ve son 16'ya kalmaları zorlaşacak." denildi.