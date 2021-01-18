Yunan ekibin yıldız oyuncusuna 3 Süper Lig devi talip oldu!

Yunanistan ekibi AEK Atina'nın Hırvat santrforu Marko Livaja'ya Süper Lig'den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi - 16:21 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 16:26
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Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livajaya Süper Lig'de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi. 
 
Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.
 
 

 
 

 

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Etiketler: Yunanistan Atina Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş
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