Yunanistan'a giden Galatasaray'a çirkin tavır! Fatih Terim çıldırdı, geri dönüyorlar

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan 'a giden Galatasaray kafilesi, sürpriz bir tavırla karşı karşıya kaldı.

Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı PCR testini geçerli saymayarak bugün yapılmasını gerekçe göstererek temsilcimizi havalimanında bir süre bekletti.

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.

KAFİLE İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından 2 saat havalimanında bekletilen Galatasaray kafilesi, İstanbul’a dönüş işlemlerini başlattı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında Türkiye'ye geri dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün ilk kez böyle bir saygısızlıkla karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina 'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa 'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığı mız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KAPIDA BEKLETİLİYORLAR

Galatasaray'dan yapılan son açıklamada ise "Test sonuçlarımız kabul edilmediğinden, bulunduğumuz yerdeki lounge hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

KASAPOĞLU: 'BU İLKEL TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu , Yunanistan'ın bu tavrı sonrası yaptığı açıklamada "Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

TFF: GALATASARAY SPOR KULÜBÜMÜZÜN YANINDAYIZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

ÇAVUŞOĞLU: GALATASARAY'IN YUNANİSTAN'DA KARŞILAŞTIĞI MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.