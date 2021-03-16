Yunanlardan Erol Bulut'a Pelkas çağrısı



Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de bir kez daha Dimitris Pelkas belirsizliği gündeme geldi. Özellikle teknik direktör Erol Bulut , Pelkas konusunda ilginç bir tavır alıyor.



Merkez orta saha olarak oynamayı seven ve başarılı olan Pelkas, ne zaman sol kanada kaysa hem oyuncu hem takım zarar görüyor.

Bu sezon ligde 5 gol 7 asistle 12 gole direkt etki eden 26 yaşındaki yıldız, sadece 1 kez sol kanat oynarken Göztepe deplasmanında gol katkısı verdi. Diğer 4 gol 7 asist hep orta sahanın merkezinde olduğunda geldi.

Özellikle Fenerbahçe’nin liderliğe yükseldiği ocak ayında yıldız futbolcu 3 gol 6 asistle oynadı ve hep orta sahanın ortasındaydı.



Son 2 deplasman galibiyetinde de bu durum öne çıktı. Trabzonspor deplasmanında Mesut Özil oyundan alınınca Pelkas merkeze kaydı, galibiyet golünü attı. Konyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle Mesut olmayınca, Pelkas ortadaydı, takım ilk yarıda skoru 2-0 yaptı, Pelkas asiste imza attı.

‘Kanatta sevmiyor’



Pelkas’la ilgili Yunanistan ’dan Gazzetta muhabiri Thodoris Vasilis, Milliyet için kısa bir değerlendirmede bulundu. Thodoris Vasilis “Pelkas kanat oynamayı sevmez. PAOK’ta da böyleydi. Rahat hissettiği yer forvet arkası. Oyunu yönlendirebildiği, özgür olduğu yer. Kanatta sıkışıp kalıyor” dedi.

PAOK örneği

