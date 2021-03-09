Yunanlıların Pelkas iddiası Fenerbahçe'de bomba etkisi yarattı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Pelkas için Yunan basının transfer iddiaları dikkat çekti.

09 Mart 2021 Salı - 11:59
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Son 5 sezon baz alındığında daha şimdiden Fenerbahçe'nin deplasmanda en çok gol katkısı veren oyuncusu olan Dimitrios Pelkas, yüksek formunu sürdürürken ülkesi Yunanistan'da da konuşulmaya devam ediyor.
 
Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 5 gol ve 7 asist yaparak takımının en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu olan Pelkas için transfer haberleri de çıkmaya başladı.
 
SÖZLEŞMEDE YAZAN MADDE...
 
Yunanistan'ın Sportime sitesinin haberine göre Pelkas'ın eski takımı PAOK, Yunan futbolcunun Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması için gün sayıyor.
 
Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euroya transfer edilen Pelkas'ın sözleşmesinde 'Transfer olursa bonservis ücretinin %20'si PAOK'a gider' maddesi olduğunu belirten Yunan basını PAOK'un da transfer sürecini yakından takip ettiğini kaydetti.
 
PAOK'UN PELKAS BEKLENTİSİ
 
Yunan basınına göre ise Pelkas'ı isteyen en ciddi kulüp Rusya'dan Rubin Kazan. Rubin Kazan'ın Pelkas için 7 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği belirtiliyor.
 
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro civarı bir ücretle Pelkas'ı satması halinde PAOK'un da 3-4 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
 
YUNANİSTAN, KORKUTAN SAKATLIĞI KONUŞUYOR
 
Öte yandan Pelkas'ın Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık, Yunan basınında da geniş yer buldu. Yunanistan'da Pelkas için 'Şok eden sakatlık, Pelkas çok korkuttu' başlıkları atıldı. Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Pelkas'ın sakatlığı hakkında "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuşmuştu.
 
Fenerbahçeli Pelkas ile ilgili yönetici Selahattin Baki de açıklamalarda bulunmuş ve ''Pelkas, ilk olarak bana "Maç kaç kaç bitti?" dedi. "3-0" dedik. "Kim attı?" dedi. Serdar'ı söyledik. "Kart gördü mü?" dedi, "Görmedi" dedik. Şaşırdı çocuk. Ne desin ki herhalde böyle bir ortam görmedi. Buradaki ortamı hayal etmek de güç...'' sözlerini kullanmıştı.

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Etiketler: pelkas fenerbahçe
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