Yunus Mallı'da son dakika! En büyük engel...

Trabzonspor, Alman ekibi Wolfsburg'dan ayrılması gündemde olan Yunus Mallı'nın menajeri ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Oyuncunun yıllık ücret olarak 1 milyon 850 bin Euro talep etmesi nedeniyle beklentiler boşa çıktı.

25 kez Türk Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den başka talipleri olması nedeniyle yüksek bedel istediği de ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin ise limitlerin üzerine çıkmak gibi bir düşünce yok. Trabzonspor 'un bütçe sınırını oyuncuya ilettiği ve belirlenen rakamların üzerine çıkılmayacağı ifade edildi.