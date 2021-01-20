Yunus Mallı geliyor!

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığından sonra orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor Yunus Mallı ile ilgileniyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:39
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Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık tüm transfer planlarında bir değişime neden oldu. Ofansif orta saha mevkii için öncelikli transfer bölgesi olarak hamle yapılmazken Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı sonrası bir anda bu bölge için arayışlar hızlandı.
 
Gündeme gelen ilk isimlerden birisi de bir dönem transferi için hamle yapılan ancak kadroya katılamayan Yunus Mallı oldu. Aradan geçe süre içerisinde her hangi bir takımla anlaşamayan Yunus Mallı için bordo-mavili yönetimin yeni bir görüşme yapabileceği oyuncunun Wolfsburg kulübünden bedelsiz çıkışının hala ihtimal dahilinde olduğu da öğrenildi.
 

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Etiketler: yunus mallı trabzonspor
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