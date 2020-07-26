Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

"Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini."

"Sezon başında %90 Galatasaray 'a gitme durumum vardı. Çok istemiştim Galatasaray'a gitmeyi. Heveslendim. Sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. İşte bir forma olayı meydana geldi. Her şerde bir hayır vardır diyelim.