Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da maç sonu Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2020 Pazar - 20:24 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 20:27
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'e Kasımpaşa şoku! Mücadelede 5 gol var Arda Turan, Galatasaray'a imzayı atıyor! Maicon takımına veda etti, dönüyor... Maç sonu Galatasaray'ı açıkladı! Aslan'ın eski yıldızları geri dönüyor! Tam 4 isim...

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da maç sonu Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.
 
"Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini."
 
"Sezon başında %90 Galatasaray'a gitme durumum vardı. Çok istemiştim Galatasaray'a gitmeyi. Heveslendim. Sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar. Saygı duyuyorum. İşte bir forma olayı meydana geldi. Her şerde bir hayır vardır diyelim.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Yusuf Erdoğan Galatasaray Süper Lig
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
"Şampiyonluk onu 16 yıl önceye götürdü" "Şampiyonluk onu 16 yıl önceye götürdü"
Ve açıklandı! Mesut Özil...Ve açıklandı! Mesut Özil... Efsane futbolcu Ronaldo, sevgilisi Celina Locks ile fena yakalandı! Efsane futbolcu Ronaldo, sevgilisi Celina Locks ile fena yakalandı! Galatasaray'da dev operasyon başladı! Falcao'nun yerine...Galatasaray'da dev operasyon başladı! Falcao'nun yerine...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.