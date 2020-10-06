Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray'a neden transfer olmadığı ortaya çıktı

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray ile neden anlaşamadığı ortaya çıktı.

06 Ekim 2020 Salı - 12:26
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Geçen yıl imza atmadan formayı giydiği için Galatasaray’ın transferini iptal ettiği Yusuf Erdoğan ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.
 
“Beni transfer etmeliydiniz”
 
Kasımpaşa’nın Galatasaray karşısındaki galibiyetinin mimarı Yusuf Erdoğan oldu. Sarı-kırmızılı takımın ağlarına harika bir gol gönderen tecrübeli futbolcu geçen yıl resmi imza atılmadan Galatasaray formasıyla poz verdiği için transferinden vazgeçilmişti. Yusuf dün Cimbom karşısında çok hırslı oynadı ve adeta “Beni transfer etmeliydiniz” mesajı verdi.
 
Dün Yusuf’un performansı ve geçen seneki olayın sosyal medyada sıkça hatırlatılmasından sonra bir gerçek daha ortaya çıktı.
 
Feshedersen alırız seni
 
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yaz transfer dönemi boyunca yerli alternatif bir sol çizgi oyuncusu istemişti. Yaklaşık bir ay önce Galatasaraylı bir yöneticinin Yusuf Erdoğan’a ulaştığı “Sözleşmenin feshedersen seni alırız” diye teklifte bulunduğu öğrenildi.
 
Ancak Yusuf kendi kendine böyle bir karar alamayacağını ve kulübüyle görüşülmesi gerektiğini sarı-kırmızılı yöneticiye söylediği belirtildi. Yine bir transfer döneminde elden kaçan Yusuf, Galatasaray’ın 3 puan yitirmesinde başrolü oynadı.
 

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Etiketler: yusuf erdoğan galatasaray kasımpaşa
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