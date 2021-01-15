Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Kasımpaşa'nın başarılı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan bir kez daha Trabzonspor'da.

15 Ocak 2021 Cuma - 9:27
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Yusuf Erdoğan 3.5 sene sonra yeniden Bordo-Mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hem kanatlarda hem de sol bekte oynayabildiği için Yusuf’u istediği öğrenilirken, oyuncu gelmeye hazır. Yusuf Erdoğan’ın menajeriyle anlaşma sağlanırken, kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
 
Kasımpaşa, 28 yaşındaki isme karşılık takasta Hüseyin Türkmen’i istedi. Ancak Abdullah hoca, Campi sonrası Hüseyin’in gitmesine sıcak bakmadı ve elinde mutlaka 4 stoper olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim farklı bir formül ararken, Kasımpaşa cephesiyle temaslar devam ediyor. Orta yol bulunmaya çalışılıyor.
 

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Etiketler: Yusuf Erdoğan Trabzonspor
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