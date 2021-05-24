Yusuf Günay'dan flaş Klinsmann açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bugün sarı kırmızılı kulüp hakkında yapılan Jürgen Klinsmann haberlerini yalanladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:07
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.
 
Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine bilgisine başvurduğumuz Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamıştı.

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Etiketler: yusuf günay Jürgen Klinsmann galatasaray
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