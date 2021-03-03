Yusuf Günay'dan gecenin bomba iddiası! 'Mostafa Mohamed'in kırmızısı talimatla..'.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetici Yusuf Günay, Halil Umut meler ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı sert şekilde eleştirdi. İşte o açıklamalar...