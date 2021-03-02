Yusuf Yazıcı'dan Serkan Asan'a telefon

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kaptırdığı topun golle sonuçlanmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı tarafından anında oyundan alınan Serkan Asan, büyük şok yaşamıştı. Genç oyuncunun yerine Yunus Mallı oyuna dahil olmuştu.

Kendi yaptığı hata sonucundan sonra takımının mağlup olmasında dolayı genç sağ bekin strese girdiği, maçtan sonra evine gittiğinde de hüngür hüngür ağladığı ortaya çıktı.

Hayli morali bozulan genç sağ beke takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın telefonda, "Moralini bozma, futbolda her şey oluyor" dediği ve moral vermeye çalıştığı da ayrıca öğrenildi.

61 saat'te yer alan habere göre; bordo-mavili takımın eski kaptanı, Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı da Serkan’ı arayarak “Yarın yeni bir gün, kendine haksızlık etme” dediği ve maçı tartıştığı gelen bilgiler arasında.

SPOR PSİKOLOĞU DEVREYE GİRDİ

Mücadele sonrası gelen yoğun tepkiler sonrası oyuncunun ailesi de derin üzüntü yaşarken Serkan’ın görevlendirdiği spor psikoloğu oyuncuyu bir an olsun yalnız bırakmayarak Kasımpaşa mücadelesi için motive etti.

ABDULLAH AVCI GÖRÜŞECEK

Bordo-mavili takıma verilen bir günlük iznin ardından yarın toplanma gerçekleşecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ın Serkan Asan ile özel görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında.