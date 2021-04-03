Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 test sonucu ikinci kez pozitif!

PSG maçı öncesi Lille'de Yusus Yazıcı depremi. Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 15:46
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Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf  Yazıcı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 
Açıklamada, milli futbolcunun belirli sağlık protokolü çerçevesinde  kendisini izole ettiği belirtildi.
 
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19'a yakalanmış ve hastalığı  atlatmıştı.
 
Lille, ligin 31. haftasında bugün deplasmanda Paris Saint-Germain  (PSG) ile karşılaşacak.
 
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın  toplantısında, takımda forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik'in de  Kovid-19'a yakalandığını, futbolcunun Türkiye'den henüz dönmediğini ve  izolasyonda olduğunu aktarmıştı.
 
 

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Etiketler: Yusuf Yazıcı koronavirüs test Kovid-19
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