Yusuf Yazıcı'ya rekor bonservis! Milan'a gidiyor

Lille'in yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı 50 milyon euro karşılığında Milan'a gidiyor.

04 Mayıs 2021 Salı - 11:20
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Trabzonspor, 2019 yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satmıştı. Yönetim, uzun süren görüşmelerin ardından bir sonraki satışa yüzde 20 pay maddesi koymuştu.
 
Milan ile Lille, Yusuf Yazıcı için pazarlıklara başladı
 
Fanatik'in haberine göre; uzun süredir adı İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile anılan Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Milan ciddi. Habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun da oynadığı Milan, Lille ile pazarlıklara bile başladı.
 
Trabzonspor da payını alacak
 
Lille'in Yusuf Yazıcı için 50 milyon Euro istediği iddia ediliyor. Eğer Yusuf bu şekilde yüksek bir bonservis bedeliyle İtalyan ekibine giderse, Trabzonspor da 6.5 milyon Euro elde edecek.
 
Tamamı transfere harcanacak
 
Dolayısıyla sadece Lille Kulübü değil, bordo-mavili yönetim de Yusuf’un Milan’a transferini dört gözle bekliyor. Yusuf Yazıcı’dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Trabzonspor, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirmiş olacak.

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Etiketler: yusuf yazıcı milan
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