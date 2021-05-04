Yusuf Yazıcı'ya rekor bonservis! Milan'a gidiyor

Trabzonspor, 2019 yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satmıştı. Yönetim, uzun süren görüşmelerin ardından bir sonraki satışa yüzde 20 pay maddesi koymuştu.

Milan ile Lille, Yusuf Yazıcı için pazarlıklara başladı

Trabzonspor da payını alacak

Tamamı transfere harcanacak

Dolayısıyla sadece Lille Kulübü değil, bordo-mavili yönetim de Yusuf’un Milan’a transferini dört gözle bekliyor. Yusuf Yazıcı’dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Trabzonspor, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirmiş olacak.