Yusuf Yazıcı'ya rekor bonservis! Milan'a gidiyor

04 Mayıs 2021 Salı - 11:20
Trabzonspor, 2019 yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satmıştı. Yönetim, uzun süren görüşmelerin ardından bir sonraki satışa yüzde 20 pay maddesi koymuştu.
Milan ile Lille, Yusuf Yazıcı için pazarlıklara başladı
Fanatik'in haberine göre; uzun süredir adı İngiltere Premier Lig
ekibi Arsenal
ile anılan Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Milan
ciddi. Habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun da oynadığı Milan, Lille ile pazarlıklara bile başladı.
Trabzonspor da payını alacak
Lille'in Yusuf Yazıcı için 50 milyon Euro istediği iddia ediliyor. Eğer Yusuf bu şekilde yüksek bir bonservis bedeliyle İtalyan ekibine giderse, Trabzonspor
da 6.5 milyon Euro elde edecek.
Tamamı transfere harcanacak
Dolayısıyla sadece Lille Kulübü değil, bordo-mavili yönetim de Yusuf’un Milan’a transferini dört gözle bekliyor. Yusuf Yazıcı’dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Trabzonspor, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirmiş olacak.