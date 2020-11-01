Yüzüne bakmamıştı şimdi şov yapıyor

Celil Yüksel 22 yaşında... Bu sezon başında 1 milyon TL bedelle Galatasaray 'dan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor 'a transfer oldu. Kendisini Süper Lig'den takımlar istemesine rağmen genç oyuncu forma şansı bulacağı Adanaspor'u tercih etti.

7 maçta 2 gol 2 asist

Bu sezon Adanaspor formasıyla 7 maça çıkan çift yönlü orta sahaya toplamda 510 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda iki jeneriklik gol atan Celil Yüksel ayrıca 2 asistle oynadı. Celil'in skora katkısının yanı sıra saha içindeki performansı dikkat çekiyor.

2 kez haftanın 11'inde...

22 yaşındaki oyuncu 8. haftası oynanan TFF 1. Lig'de gösterdiği performans ile 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon küme düşme potasında yer alan Adanaspor bu sezon 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Güney ekibi 12 puanla 7. sırada yer alıyor.