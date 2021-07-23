Zahavi'nin menajeri açıkladı! 'Selahattin Baki ile görüştük'

Fenerbahçe , geçtiğimiz sezon forvet arayışındayken Eran Zahavi ismi uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çin ekibi Guangzhou City'den ayrılan ve boşa çıkan yıldız futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Hasan Çolakoğlu, o dönem yaşananları ve Zahavi'nin nasıl elden kaçtığını Fanatik Gazetesi'ne anlattı.

'İmza parası bile yoktu'

Çolakoğlu, "Eran Zahavi, Çin'den ayrılmaya karar verince, Türkiye'den takımlarla irtibata geçtim. Fenerbahçe'den yönetici Selahattin Baki ile görüştük. 1 ay boyunca sürekli iletişim halindeydik. Oyuncunun bonservisi yoktu. İmza parası, bonus parası filan da istemeden yıllık 2 milyon Euro maaş talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'Artık getiremezler'