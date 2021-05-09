Zajc'ta opsiyon devreye girdi! Fenerbahçe'ye 3,5 milyon euro'luk piyango

Slovenyalı futbolcu bu maçla birlikte toplamda 21. kez ilk 11'de görev alarak otomatikman satın alma opsiyonunu devreye sokmuş oldu. Zajc, Genoa ile bu zamana kadar 30 maçta görev aldı. Bu maçların 21'i ilk 11'de geri kalanı ise sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti. Slovenyalı futbolcu, Sassuolo maçı öncesinde çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performansla oynadı.