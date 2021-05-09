Zajc'ta opsiyon devreye girdi! Fenerbahçe'ye 3,5 milyon euro'luk piyango

Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiralık olarak verdiği, fakat sözleşmesine opsiyon koyduğu Miha Zajc'tan kasaya 3,5 milyon euro girecek.

09 Mayıs 2021 Pazar - 15:06
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Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesinde Miha Zajc'tan müjdeli haber geldi. Takımda yer bulamadığı için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün oynanan Sassuolo maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
 
Slovenyalı futbolcu bu maçla birlikte toplamda 21. kez ilk 11'de görev alarak otomatikman satın alma opsiyonunu devreye sokmuş oldu. Zajc, Genoa ile bu zamana kadar 30 maçta görev aldı. Bu maçların 21'i ilk 11'de geri kalanı ise sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti. Slovenyalı futbolcu, Sassuolo maçı öncesinde çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol 3 asistlik performansla oynadı.

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Etiketler: zajc fenerbahçe genoa
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