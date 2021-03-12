Zamalek'te Mostafa Mohamed krizi! Hoca bile değiştirdiler

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönderen Zamalek'te kriz yaşanıyor. Mısır ekibi Jaime Pacheco'nun yerine Patrice Carteron'u göreve getirdi.

12 Mart 2021 Cuma - 14:28
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'te teknik direktör Jaime Pacheco'un görevine son verildi.
 
Takımıyla çıktığı 26 maçta 16 galibiyet alıp sadece 4 kez yenien Jaime Pacheco'nun Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.
 
Portekizli teknik direktör yerine takımın başına Patrice Carteron getirildi.
 
MOSTAFA MOHAMED GİTTİKTEN SONRA...
 
Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Zamalek, 3 maçta 2 kez berabere kalıp, son maçta da yenilmişti. Mısır ekibi, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönderdikten sonra gol yollarında yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çekmişti.
 
3 MAÇTA SADECE 1 GOL
 
Mohamed'in olmadığı bu 3 maçta Zamalek, sadece 1 gol atabildi. İlk iki maçta gol atma başarısı gösteremeyen Zamalek'te gol yollarındaki bu sorun, teknik direktörü Jaime Pacheco'un da sonunu getirdi.
 
MISIR BASINI: 'MOHAMED YOK, GOL YOK'
 
Mısır basını, geçtiğimiz günlerde Zamalek'te yaşanan forvet sıkıntısını dile getirmiş ve Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gitmesinin ardından takımda ciddi bir gol sıkıntısı yaşadığını belirtmişti.

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Etiketler: Patrice Carteron zamalek mostafa mohamed galatasaray
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