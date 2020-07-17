Zanka'nın menajeri, Fenerbahçe'de ayrılığı açıkladı!

Fortuna Düsseldorf'a kiralanan ve sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka için menajeri Ivan Marko Benes'ten ayrılık açıklaması geldi.

17 Temmuz 2020 Cuma - 19:48
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Huddersfield'dan renklerine bağladığı Zanka (Mathias Jorgensen), Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gönderilmişti.
 
Kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 30 yaşındaki stoperle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli savunmacının üç yıldan bu yana menajerliğini yürüten Ivan Marko Benes, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Zanka'yla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
 
Ülkenin önde gelen tabloidlerinden B.T.'ye konuşan Benes, oyuncusuyla geçirdiği üç yıldan son derece mutluluk duyduğunu söylerken "Bu dönemde Premier Lig ve Fenerbahçe'ye çok iyi transferler gerçekleştirdik. Nitekim Zanka da gittiği takımlarda fazla süre aldı. Şimdiye dek iş birliğimizden ötürü hep memnuniyet duydum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.(Fanatik)

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Etiketler: Zanka Fenerbahçe ayrılık
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