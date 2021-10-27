Zeki Çelik 4 Avrupa devini peşine taktı!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik'in adı transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Fiorentina ile birlikte Serie A devi Inter de oyuncunun peşinde düştü.

Lille'de sözleşmesi 2023'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu La Liga'dan Atletico Madrid ile İngiltere 'den Tottenham'ın da yakından takip ettiği kaydedildi.