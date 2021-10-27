Zeki Çelik 4 Avrupa devini peşine taktı!

Lille'de şampiyonluk sevinci yaşayan milli yıldız Zeki Çelik için Sevilla, Fiorentina, Tottenham ve İnter devreye girdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 8:52
İLGİLİ HABERLER
Kim Min - Jae'den sonra Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha Dün Burak Kapacak bugün Max Meyer! Kayboldular Kimse Yedlin'den memnun değil! İşte Boey'in döneceği tarih Galatasaray'da Muslera öfkesi dinmedi! 'Gitsin' Zaten hak etmişti! Ersin Destanoğlu milli takıma...

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik'in adı transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.
 
İtalya basınında yer alan haberlere göre Fiorentina ile birlikte Serie A devi Inter de oyuncunun peşinde düştü.
 
Lille'de sözleşmesi 2023'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu La Liga'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da yakından takip ettiği kaydedildi.
 
bu yana Lille forması giyen Zeki Çelik, 114 maça çıkarken 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: zeki çelik
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Herkes Mesut Özil zannetti ama değil! Şansal Büyüka'dan Vitor Pereira'ya uyarı 'Çok yetenekli ama 2 maç oynar 5 maç yatar' Herkes Mesut Özil zannetti ama değil! Şansal Büyüka'dan Vitor Pereira'ya uyarı 'Çok yetenekli ama 2 maç oynar 5 maç yatar'
Son 4 penaltının 3'ünü kaçırdı! Fatih Terim ve Cicaldau'yu çıldırtan Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldiSon 4 penaltının 3'ünü kaçırdı! Fatih Terim ve Cicaldau'yu çıldırtan Mostafa Mohamed sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi Fenerbahçe'de ortalık iyice karıştı! Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliğine Mahmut Uslu da katıldı! 'Futboldan anlamaz üç kağıtçı'Fenerbahçe'de ortalık iyice karıştı! Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliğine Mahmut Uslu da katıldı! 'Futboldan anlamaz üç kağıtçı' Fenerbahçe'de ortalık iyice karıştı! Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliğine Mahmut Uslu da katıldı! 'Futboldan anlamaz üç kağıt yapmaya çalıştı'Fenerbahçe'de ortalık iyice karıştı! Ali Koç - Aziz Yıldırım gerginliğine Mahmut Uslu da katıldı! 'Futboldan anlamaz üç kağıt yapmaya çalıştı'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.