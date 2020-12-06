Zeki Çelik açıkladı! 'Evet Burak ve Yusuf'u...'

So Foot'a açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı transferleri hakkında önemli bilgiler verdi.

06 Aralık 2020 Pazar - 11:10
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Ligue 1'de Lille formasını terleten Zeki Çelik, hem milli takımdan hem Lille'den takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı üzerine açıklamalarda bulundu.
 
Zeki Çelik, So Foot'a açıklamasında takım arkadaşlarının üzerindeki etkisi üzerine konuştu.
 
"BANA YUSUF'U SORDU"
 
Milli sağ bek; "Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takıma gelişlerinde tabii ki rol oynadım. Lille'deki performansım Türkiye'deki oyunculara dikkat kesilmelerini sağladı. Sportif Direktör Campos bana gelip Yusuf Yazıcı hakkında ne düşündüğümü sormuştu. Ona Yusuf'un sürekli öğrenmek isteyen harika bir insan olduğunu söyledim. İlk sezonu herkesi biraz şaşırttı ama geçen sezon şimdiki kadar güçlü değildik." dedi.
 
23 yaşındaki Zeki bu sezon takımıyla 11 resmi maça çıktı. Milli oyuncularımızın takımı Lille, Ligue 1'de 3. sırada yer alıyor.
 

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Etiketler: yusuf yazıcı burak yılmaz zeki çelik
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