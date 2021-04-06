Zeljko Obradovic EuroLeague geri dönüyor

"TEKLİFİ DÜŞÜNECEK"



Öte yandan Rus bir Rus yazar konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Dimitris Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Yönetimin bu talepleri karşılayıp karşılamayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa CSKA, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Ancak biliyoruz ki Obradovic, CSKA gibi bir kulüp kendisinin kapısını çalması halinde bunu kesinlikle değerlendirecektir." dedi.