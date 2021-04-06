Zeljko Obradovic EuroLeague geri dönüyor

Rus basınında yer alan haberlere göre; başarılı antrenör Zeljko Obradovic CSKA Moskova ile kısa süre içerisinde masaya oturacak.

06 Nisan 2021 Salı - 10:48
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Fenerbahçe Basketbol Takımı ile EuroLeague şampiyonluğu dahil olmak üzere sayısız başarılara imza atan koç Zeljko Obradovic için Rus basınında önemli bir haber gündeme geldi.
 
Aktarılan bilgilere göre CSKA Moskova yönetimi, mevcut antrenör Dimitris Itudis ile yolların ayrılması halinde Obradovic'in kapısını çalacak.
 
"TEKLİFİ DÜŞÜNECEK"
 
Öte yandan Rus bir Rus yazar konu ile ilgili yaptığı yorumda, "Dimitris Itudis CSKA yönetiminden çok şey istiyor. Yönetimin bu talepleri karşılayıp karşılamayacağını henüz bilmiyoruz. Eğer uzlaşma sağlanamazsa CSKA, Obradovic'in kapısını çalacak. Itudis gibi bir koçun ayrılığının ardından yerine geçecek isim Obra olmalıdır. Ancak biliyoruz ki Obradovic, CSKA gibi bir kulüp kendisinin kapısını çalması halinde bunu kesinlikle değerlendirecektir." dedi.

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Etiketler: Zeljko Obradovic cska moskova
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