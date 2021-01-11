Zemin çıldırttı! 2 sakatlık birden

Erzurumspor - Fenerbahçe maçında zeminin azizliğine uğrayan Boumal ve Obertan sakatlanarak oyundan çıktı.

11 Ocak 2021 Pazartesi - 17:42
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Erzurumspor - Fenerbahçe maçının oynandığı Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın bozuk zemini dikkat çekti. Her iki takım da bozuk zemin nedeniyle istedikleri paslaşmaları yapamazken korkulan oldu ve erken bir sakatlık yaşandı.
 
Karşılaşmanın 29. dakikasında Petrus Boumal sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Kamerunlu futbolcusu, saha kenarına gelirken göz yaşlarını tutamadı.
 
Boumal yerine Erzurumspor'da oyuna Mitchell Donald dahil oldu. Bu arada Donald oyuna girmek için kenarda beklerken Caner Erkin, maçın 11'e 11 devam etmesi için topu taca attı.
 
BİR SAKATLIK DAHA!
 
Maçın 44. dakikasında ise Erzurumspor'da bu kez Gabriel Obertan sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun yerine Brahim Darri oyuna girdi.
 
TOPLAM 4 DEĞİŞİKLİK
 
Erzurumspor'da ilk yarının sona ermesiyle kaleci Farnolle de sakatlandı. Yedek kaleci Kayacan Erdoğan, ikinci yarının başında Farnolle yerine oyuna girdi.
 
Bir başka sakatlığı ise Hasan Hatipoğlu yaşadı. Hatipoğlu da ikinci yarının başında Mücahid Albayrak ile yer değiştirdi.
 
Boumal'ın sakatlığının öncesinde de Fenerbahçe'den Mame Thiam kendisini yere bırakmış, ardından oyuna devam etmişti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın zeminin bozukluğu sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
 

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Etiketler: erzurumspor fenerbahçe
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