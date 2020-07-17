Zidane Real Madrid'in başında 11. kupasını kazandı

Real Madrid, sahasında Villarreal'i yendi ve 2019-20 sezonunda La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Fransız teknik adam Zinedine Zidane ise Real Madrid'in başında iki farklı dönemde toplamda 11. kupasını kazanmıştı. Zidane, 2016-17 sezonundan sonra Real Madrid'i ikinci kez La Liga şampiyonu yaptı

17 Temmuz 2020 Cuma - 7:11
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Real Madrid, sahasında Villarreal'i yendi ve 2019-20 sezonunda La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Fransız teknik adam Zinedine Zidane ise Real Madrid'in başında iki farklı dönemde toplamda 11. kupasını kazanmıştı. Zidane, 2016-17 sezonundan sonra Real Madrid'i ikinci kez La Liga şampiyonu yaptı.
 
2016 yılı Ocak ayı itibariyle Real Madrid takımında göreve gelen Zidane 2018 Mayıs ayından takımdan ayrılmıştı. Zidane, 2019 yılı Mart ayı itibariyle yeniden Real Madrid'i başına geçmişti
 
Zidane'ın 4 yılda Real Madrid'in başında kazandığı kupalar:
 
La Liga (2): 2016-17, 2019-20
Şampiyonlar Ligi (3): 2015–16, 2016–17, 2017–18
İspanya Süper Kupası (2): 2017, 2020
UEFA Süper Kupası (2): 2016, 2017
FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu (2): 2016, 2017
 
 
 
 

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