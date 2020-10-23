Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu

23 Ekim 2020 Cuma - 15:51
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı... Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde yapıldı.
Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop
ile kupanın son şampiyonu Trabzon
spor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.
Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şöyle oluştu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Manisa FK - Gümüşhane
Adana Demirspor - Kestelspor
Samsunspor - Muğlaspor
Adanaspor - 68 Aksaray
Belediyespor
Fatih Karagümrük - Nevşehir
Belediyespor
Kahramanmaraşspor - Somaspor
Sancaktepe - Serik Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - İçel İdman Yurdu
Zonguldak Kömürspor - Darıca
Gençlerbirliği
Afyonspor - Karabükspor
Uşakspor - Şile Yıldızspor
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor - Artvin
Hopaspor
Kırşehir Belediyespor - Yozgatspor
Çorum FK - Eyüpspor
Bandırmaspor - Derincespor
Eskişehirspor - Cizrespor
Kastamonuspor - Amed Sportif
Ankara Demirspor - Mamak
FK
Giresunspor - Tekirdağspor
Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor
Vanspor FK - Sivas
Belediyespor
Menemenspor - Erzincanspor
Tuzlaspor A.Ş. - Bayburt
Özel İdare
Ümraniyespor - Kırklarelispor
Pendikspor - Düzcespor