Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

13 Nisan 2021 Salı - 15:14 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 15:33
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı! Beşiktaş, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı! Beşiktaş'ta hedef puan farkını açmak! BB Erzurumspor- Beşiktaş maçı heyecanı Misli.com'da! Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Erzurum kadrosunda yer almadı... Beşiktaş'tan Simy Nwankwo bombası!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile  Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel  Stadı'nda oynanacak. 
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final  müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.
 
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi. 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası final Beşiktaş Antalyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör görüşmesi ortaya çıktı! İşte o teklif... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör görüşmesi ortaya çıktı! İşte o teklif...
Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren diyalog! Mert Hakan Yandaş fırtınası...Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren diyalog! Mert Hakan Yandaş fırtınası... Mesut Özil'den büyük sürpriz! Resmi açıklama geldi: Dönüm noktası Mesut Özil'den büyük sürpriz! Resmi açıklama geldi: Dönüm noktası Galatasaray'da şok eden gerçek ortaya çıktı! Düşüşün nedeni... Galatasaray'da şok eden gerçek ortaya çıktı! Düşüşün nedeni...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.