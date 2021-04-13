Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir Göksel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir 'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.