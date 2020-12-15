Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

İHA 15 Aralık 2020 Salı - 23:09 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 23:10
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11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener’in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
 
14. dakikada sol taraftan Belhanda’ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan’dan seken topu alan Ali Yavuz Kol’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
 
26. dakikada Arda Turan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
 
32. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
 
43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika’ya Mahmuthan Acar’ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
 
44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0
 
50. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
 
56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan’ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
 
70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
 
85. dakikada Nebi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
 
Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)
 

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Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası futbol Galatasaray Darıca Gençlerbirliği’
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