Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye kupası maç programı

Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda? sorularında artış yaşandı. Ziraat Türkiye kupası maçları hakkındaki aramalar arttı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri geçtiğimiz ay belli olmuştu. ZTK son 16 maçları ne zaman?

12 Ocak 2021 Salı - 14:20
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Ziraat Türkiye kupası maçları, 2021 yılına girilmesiyle araştırılmaya başlandı. Kura çekimi geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye kupası son 16 maçları ne zaman? Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye kupası maçları ne zaman?

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de yapılacak.

Ziraat Türkiye kupası maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları aspor ekranlarında yayınlanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol Başakşehir

Son 16'da VAR da kullanılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.  

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Etiketler: Ziraat Türkiye kupası Ziraat Türkiye kupası maçları ztk kanal
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