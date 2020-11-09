Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

AA
09 Kasım 2020 Pazartesi - 23:38
| Son Güncelleme : 09 11 2020 - 23:40
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:
24 Kasım Salı:
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankara
spor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor
-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor
-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)
19.00 Adana
spor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor
-Karatay Termal 1922 Konya
spor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
25 Kasım Çarşamba:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor
-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor
-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Atakaş Hatayspor
-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep
FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
21.00 Çaykur Rizespor
-Uşakspor (Çaykur Didi)
26 Kasım Perşembe:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa
-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)