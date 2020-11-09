Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:

24 Kasım Salı:

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)

19.00 Adana spor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor -Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Kasımpaşa -Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)