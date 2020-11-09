Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi - 23:38 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 23:40
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 4 pozitif vaka... 'Elinizde sol bek varsa bana gönderin' Şenol Güneş'e büyük şok! Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarının programı şöyle:
 
24 Kasım Salı:
 
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
 
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
 
14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
 
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
 
15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
 
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Stadı henüz belli değil)
 
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
 
19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
 
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
 
25 Kasım Çarşamba:
 
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
 
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Stadı henüz belli değil)
 
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
 
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
 
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
 
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
 
15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
 
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
 
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
 
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
 
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
 
26 Kasım Perşembe:
 
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
 
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
 
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
 
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: futbol kupa maçı Ziraat Türkiye Kupas
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut Fenerbahçe'de neşteri vuruyor! Her şey sil baştan... Erol Bulut Fenerbahçe'de neşteri vuruyor! Her şey sil baştan...
Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili şok iddiaFenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili şok iddia Büyük şok! GönderiyorlarBüyük şok! Gönderiyorlar Galatasaray'dan 8 bomba birden! Galatasaray'dan 8 bomba birden! 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.