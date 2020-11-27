Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor

27 Kasım 2020 Cuma - 14:49
Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri Orhan Saka
Salonu'nda saat 14.30'da başladı. Kura çekimi, A Spor
'dan canlı yayınlanıyor. Spor Arena olarak kura çekimini canlı takip ediyoruz.
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana
Demirspor
Seri başı takımlar: Trabzonspor
, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor
, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep
FK, Antalyaspor
, Kasımpaşa
, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor
, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor
Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor
, Bursaspor
, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor
, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus
İdman Yurdu, Kocaelispor
, Karacabey
Belediyesi, Turgutluspor
, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca
Gençlerbirliği