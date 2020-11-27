Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yapılıyor. 4. turda Sivas Belediyespor'u geçen Fenerbahçe'nin yanı sıra kupayı son kazanan Trabzonspor'un ile kupaya 5. turdan katılan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor'un da rakipleri belli oluyor...

27 Kasım 2020 Cuma - 14:49
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Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da başladı. Kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Spor Arena olarak kura çekimini canlı takip ediyoruz.
 
Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alıyor.
 
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
 
İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
 
Sivasspor - Giresunspor
 
Kasımpaşa - Muğlaspor
 
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
 
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
 
Antalyaspor - Boluspor
 
Konyaspor - Altınordu
 
Trabzonspor - Adana Demirspor
 
 
Seri başı takımlar: Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor
 
Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği
 

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Etiketler: ziraat türkiye kupası
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