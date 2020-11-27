Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

27 Kasım 2020 Cuma - 14:45
| Son Güncelleme : 27 11 2020 - 14:54
Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri Orhan Saka
Salonu'nda saat 14.30'da başladı. Kura çekimi, A Spor
'dan canlı yayınlanıyor. Spor Arena olarak kura çekimini canlı takip ediyoruz.
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
İŞTE KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON
KONYASPOR - ALTINORDU
TRABZONSPOR - ADANA
DEMİRSPOR
Seri başı takımlar: Trabzonspor
, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor
, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep
FK, Antalyaspor
, Kasımpaşa
, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor
, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor
Seri başı olmayan takımlar: Adana Demirspor
, Bursaspor
, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor
, Eskişehirspor
, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor
, Karacabey
Belediyesi, Turgutluspor
, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca
Gençlerbirliği