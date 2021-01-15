Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurasında Fenerbahçe, Başakşehir ile Galatasaray ise Alanyaspor'la eşleşti.

15 Ocak 2021 Cuma - 14:41 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 14:48
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi 14.30'da başlayan organizasyon ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
 
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.
 
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
 
Sivasspor-Antalyaspor
 
Galatasaray-Alanyaspor
 
Konyaspor-Beşiktaş
 
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

YARI FİNAL KURALARI DA ÇEKİLDİ!
 
SİVASSPOR / ANTALYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE GALATASARAY / ALANYASPOR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ YARI FİNALDE KARŞILAŞACAK.
 
KONYASPOR / BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNİN GALİBİ DE FENERBAHÇE / BAŞAKŞEHİR EŞLEŞMESİNİN GALİBİ İLE YARI FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK.
 
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI OLACAK?
 
Son 16 tur maçlarında olduğu gibi çeyrek final maçları da tek maç sistemine göre oynanacak. Son 16 Turu'ndan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.
 
Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda maçlar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

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