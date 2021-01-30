Zlatan Ibrahimovic'e 10 maç ceza!

Romelu Lukaku'ya ırkçı sözler söylediği iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'e 10 maç ceza yolda.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 15:37
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Milan ile Inter arasındaki İtalya Kupası mmaçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Zlatan Ibrahimovic'in Romelu Lukaku'ya ırkçı ifadeler kullandığına dair soruşturma başlatıldı.
 
La Stampa'da yer alan habere göre; İtalya Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlattı. Ibrahimovic'in Lukaku'ya sarf ettiği sözler nedeniyle 10 maça kadar ceza alabileceği belirtildi.
 
Federasyonun mücadeledeki tüm mikrofonları ve ses kayıtlarını dinleyeceği, herhangi bir ırkçı ifadesinin bulunması halinde ceza verileceği bilgisi de verildi.
 
İtalya'daki kurallar gereği Zlatan Ibrahimovic, ırkçılık nedeniyle ceza alırsa sadece kupa maçlarında forma giyemeyecek.

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Etiketler: Zlatan Ibrahimovic Romelu Lukaku
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