Zlatan İbrahimovic'e 4 milyon euro maaş + bonus!

Milan 40 yaşındaki yıldız golcü Zlatan İbrahimovic'le yeni sözleşme imzalıyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 8:25
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Ocak 2020'de Los Angeles Galaxy'den ayrılarak Milan'ın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon forma şansı bulduğu altı maçta rakip fileleri üç kez havalandırırken iki de asist kaydetmişti.
 
Calcio Mercato adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Serie A devinin 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya hazırlandığını duyurdu. Yıldız isme teklif edilecek senelik maaşın ise şu anki gibi 4 milyon euro artı bonuslar şeklinde belirlendiği öne sürüldü.

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Etiketler: Zlatan İbrahimovic milan
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