Zorbay Küçük'ten 'Luyindama' açıklaması!

Sarı-kırmızılı takım, Khouma Babacar'ın Luyindama'nın başına tekmeyle darbesinin olduğunu belirterek, hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart tepkisinde bulundu. Babacar'a sarı kart gösteren Zorbay Küçük, VAR'dan gelen bilgi sonrasında da kararını değiştirmedi.

LUYINDAMA'DAN AÇIKLAMA

Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbenin ardından bandajla oynayan Luyindama, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "Galatasaray için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.