Zorbay Küçük'ten 'Luyindama' açıklaması!

Dün akşam Babacar'a kırmızı kart çıkarmayan Zorbay Küçük'ün Arda Turan'a "Darbenin şiddeti kırmızı kart için yeterli değil" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

21 Şubat 2021 Pazar - 14:00
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Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Christian Luyindama ve Khouma Babacar arasındaki pozisyonun ardından yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.
 
Sarı-kırmızılı takım, Khouma Babacar'ın Luyindama'nın başına tekmeyle darbesinin olduğunu belirterek, hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart tepkisinde bulundu. Babacar'a sarı kart gösteren Zorbay Küçük, VAR'dan gelen bilgi sonrasında da kararını değiştirmedi.
 
Karşılaşmanın ardından Arda Turan'a mesaj atan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, hakem Zorbay Küçük ile ne koştuklarını sordu. Ayhan Akman, Arda Turan'ın kendisine şu şekilde cevap verdiğini açıkladı; "Babacar'ın pozisyonundan sonra hakem Zorbay Küçük, Arda Turan'a; Darbenin şiddeti kırmızı kart için yeterli değil' demiş."
 
LUYINDAMA'DAN AÇIKLAMA
 
Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbenin ardından bandajla oynayan Luyindama, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "Galatasaray için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: arda turan zorbay küçük luyindama
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