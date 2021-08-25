Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! Fenerbahçe...

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Alexander Sörloth'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 21:29
İLGİLİ HABERLER
N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindiren haber! Harry Kane açıkladı! 'Tottenham'da kalıyorum' Caulker sürprizi! Kayserispor dediler Gaziantep FK çıktı Nwakaeme'nin önce heykeli dikildi şimdi de yeni kontrat Trabzonspor'da transfere harcanan para belli oldu

Real Sociedad, Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
 
BABASI AYRILIĞI DUYURMUŞTU
 
Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun Alman ekibinden ayrılacağını açıklamış ve "Alexander futbol oynamak istiyor ve bunun için Leipzig'den ayrılmak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Norveç Milli Takımı hakkında da birçok düşüncesi var. Transferle ilgili bir takım şeyler oluyor ve olacaktır. Durumu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
 
FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI
 
Fenerbahçe, transferde adının anıldığı Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denilmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 2 yıldız transferi Türkiye'yi sallayacak! 'Mesut Özil onlarla daha önce oynamıştı' Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 2 yıldız transferi Türkiye'yi sallayacak! 'Mesut Özil onlarla daha önce oynamıştı'
Gedson Fernandes transferi için araya girdi yıldız futbolcu ikna oldu! Benfica ile anlaşma tamam...Gedson Fernandes transferi için araya girdi yıldız futbolcu ikna oldu! Benfica ile anlaşma tamam... Galatasaray'a piyango! Dün Morutan geldi bugün Falcao transferi bitti! İşte yeni adresiGalatasaray'a piyango! Dün Morutan geldi bugün Falcao transferi bitti! İşte yeni adresi Falcao, Feghouli, Diagne, Babel derken Galatasaray'da sürpriz üç ayrılık! Fatih Terim açıklamıştı...Falcao, Feghouli, Diagne, Babel derken Galatasaray'da sürpriz üç ayrılık! Fatih Terim açıklamıştı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.