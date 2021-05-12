Arda Turan'dan 04.00'te paylaşım! 'Cumartesi hayali...'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın gece yarısı paylaşımı dikkat çekti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:37
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Galatasaray kaptanı Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve lider Beşiktaş'la aynı puana ulaştıkları Denizlispor maçı sonrası saat 04.00 sularında duygusal bir paylaşım yaptı.
 
Arda Turan, Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdi.

 
Arda Turan, cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade ederek, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." sözlerine yer verdi.

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Etiketler: arda turan galatasaray
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