Başakşehir Chadli transferini duyurdu

Son şampiyon Başakşehir, Belçikalı futbolcu Chadli'nin transferini Twitter'dan paylaştığı video ile duyurdu.

10 Eylül 2020 Perşembe - 13:13
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Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Rafael transferinin ardından bir bomba daha patlattı. Bonservisi Monaco'da olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu Nacer Chadli, kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imzasını attı.
 
İşte Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklama;
 
Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.
 
Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.
 
Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." sözlerine yer verdi.
 
 
 

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Etiketler: Başakşehir transfer Nacer Chadli
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