Büyük şok! 3 hafta yok

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Belhanda 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

28 Ekim 2020 Çarşamba - 9:02
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Galatasaray'da tartışmaların odağında bulunan Belhanda, kaptanlık pazubandını taktığı Erzurum maçında hırs yaptı, ancak sakatlandı. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Faslı oyuncu, bu motivasyonla kendini zorluyor. Belhanda, Galatasaray'da kalmak veya başka bir takıma transfer olmak ihtimalinin ancak bu sezonki iyi futboluyla artacağını düşünüyor.
 
Teknik Direktör Fatih Terim'in de bu durumu koz olarak kullandığı belirtildi. Deneyimli hocanın bu sezon çok daha motive olmuş Faslı oyuncudan ekstra katkı beklediği öğrenildi.
 
3 sezon önce Galatasaray'a gelen ve maliyeti hep tartışma konusu olan yıldız futbolcu, kazanılan 2 şampiyonluktaki katkısı ile dikkat çekmişti. Feghouli ile beraber ücretinde indirime yanaşmadığı için yönetim tarafından hedefe koyulan Belhanda, Erzurum karşısındaki performansıyla dikkat çekmişti.
 
Bu karşılaşmanın ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Belhanda'nın MR'ı çekildi. Sarı-kırmızılı oyuncunun sol üst arka adale grubunda hafif orta derece zorlanma tespit edildi. Üç hafta takımdan uzak kalacağı dile getiren oyuncunun Ankaragücü ve Sivas maçlarını kaçıracağı, Kayseri karşılaşmasına yetişmesinin de zor olduğu dile getirildi.
 
(Milliyet)
 

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Etiketler: belhanda galatasaray
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