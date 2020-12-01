Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı

Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluktan olduğu 2005/2006 sezonunun son maçı hatırlatıldı ve Fenerbahçe'ye "Hatırla" mesajı verildi.

O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizli spor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmesinin yanında Fenerbahçelilerin de büyük tepkisini çekmişti. Hakem Selçuk Dereli de maçı devam ettirdiği için yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.