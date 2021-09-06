Diagne için gelen teklif reddedildi

Galatasaray, Diagne için gelen 3 milyon euroluk teklifi reddetti.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:44
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Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek.
 
Avrupa'da transfer döneminin son gününde Galatasaray ile masaya oturan İtalya Serie A takımlarından Genoa, sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti.
 
Galatasaray Yönetimi, Genoa'dan gelen resmi teklifin ardından Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Terim de Diagne'nin takımda kalmasını talep etti.
 
Galatasaray bu sezon transfer döneminde Cagliari ve Norwich'ten Diagne için gelen transfer tekliflerini de geri çevirmişti.
 
Mbaye Diagne, Ocak 2018'den bu yana 66 maçta attığı 53 golle ligin en skorer ismi.

 

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Etiketler: diagne galatasaray genoa
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