Everton'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı

Beşiktaş'tan 22,5 milyon euro vererek satın aldığı Cenk Tosun'u yeniden siyah beyazlı ekibe gönderen Everton, tecrübeli golcünün performansının Süper Lig'de artıp yeniden vitrine çıkacağına inanıyor.

07 Şubat 2021 Pazar - 10:13
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İngiliz kulübü 3 sezon önce 22,5 milyon euroya kadrosuna kattığı milli golcünün hem siyah-beyazlı takımda hem de önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası’nda vitrine çıkmasını bekliyor. Kartal’ı en doğru adres olarak gören Cenk de eski günlerine dönmeyi hedefliyor
 
Cenk Tosun’un yeniden Beşiktaş’a dönmesinde, bonservisini elinde tutan kulübü Everton’un yaptığı planlamanın önemli etkisi oldu. Milli futbolcunun kariyeriyle ilgili hesapları da bu planla örtüşünce transfer neredeyse bedavaya gerçekleşti, siyah-beyazlılar da bundan karlı çıktı.
 
Everton, takımda fazla şans bulamayan Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiralık olarak eski kulübüne gönderdi. Premier Lig ekibi bu transfer için Beşiktaş’tan herhangi bir kiralama ücreti almadı ve geçici transfer bedelsiz gerçekleşti. Mavi-beyazlılar buna ek olarak oyuncunun yarım sezonluk maaşının bir bölümünü karşılamayı da kabul etti.
 
İngiliz kulübünün bu transfer politikasının aslında geleceğe yatırım olduğu ortaya çıktı. Everton sezon sonunda milli futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor ve bunun için de Cenk Tosun’a talip olacak takımların ortaya çıkması gerekecek. Cenk’in önümüzdeki yaza ertelenen EURO 2020’de forma giyip iyi bir performans sergilemesi, Everton’un üç yıl önce 22,5 milyon euro bonservis ödediği oyuncuyu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala belli bir bonservis karşılığında elden çıkarması için önemli bir fırsat olacak.
 
Avrupa Şampiyonası’nda parlayabilmesi için turnuva öncesinde kulübünde düzenli oynaması ve formda bir şekilde turnuvaya gitmesi şart görünen Cenk Tosun da bu hedefini gerçekleştirmek adına Beşiktaş’ı en doğru adres olarak gördü. Transferde tüm taşlar yerine oturunca Cenk üç yıl sonra yeniden Beşiktaş’a döndü.
 
Karantinası bugün bitiyor
 
İngiltere’den 1 Şubat Pazartesi günü ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Cenk Tosun’un 7 günlük zorunlu karantinası bugün bitecek. Yıldız futbolcu ikinci PCR testinin de negatif çıkması halinde yarından itibaren takımla idmanlara katılabilecek. Cenk’in bugün Vodafone Park’a gelerek maçı tribünden izlemesi ve perşembe günü İttifak Holding Konyaspor’la deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Etiketler: everton cenk tosun beşiktaş
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