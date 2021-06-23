Fenerbahçe'de Zanka kangreni

Ancak Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi. Hâl böyle olunca Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.