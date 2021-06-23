Fenerbahçe'de Zanka kangreni

Danimarkalı tecrübeli stoper Zanka'nın Fenerbahçe'den başka bir takıma gitmek istemediği belirtildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 10:19
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Geçen sezonu Danimarka ekibi Kopenhag'da kiralık olarak geçiren Zanka, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Kopenhag yeni bir kiralık sözleşmesi önerdi.
 
Ancak Danimarka ekibinin senelik 1.2 milyon euro kazanan Zanka'ya bu rakamı ödemek istemediği belirtildi. Hâl böyle olunca Zanka, önümüzdeki günlerde yönetim ile bir araya gelecek ve maaşının bir kısmının kulüp tarafından ödenmesini isteyecek.

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Etiketler: zanka fenerbahçe
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