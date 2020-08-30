Hakan Balta teknik heyete katıldı!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Selçuk İnan'ı kulübeye dahil eden sarı-kırmızılı ekip, yardımcı antrenör olarak Hakan Balta ile anlaştı.

30 Ağustos 2020 Pazar - 9:25
İLGİLİ HABERLER
Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya giderim Galatasaray'dan Deniz Türüç sürprizi! Fenerbahçe... Galatasaray'da hedef Halil Akbunar Galatasaray'ın gündeminde Göztepeli Halil Akbunar var Galatasaray 1-0 İstanbulspor

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.
 
Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.
 
Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta, yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyetine dahil olacak.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hakan balta teknik heyet galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Vedat Muriç gerilimi!  Fenerbahçe'de Vedat Muriç gerilimi! 
Sosyal medya sallandı! Marcao ada yolcusu...Sosyal medya sallandı! Marcao ada yolcusu... Leipzig'in Sörloth için yaptığı dev teklif belli olduLeipzig'in Sörloth için yaptığı dev teklif belli oldu Mert Hakan Yandaş'tan sonra bir kapışma daha! İşte o isim...Mert Hakan Yandaş'tan sonra bir kapışma daha! İşte o isim...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.