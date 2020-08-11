Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

AA 11 Ağustos 2020 Salı - 16:20 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 16:29
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Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan  Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın Kemerburgaz'daki tesislerinde basın  mensuplarına açıklamada bulundu.
 
"Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve  mutluyum." diyen Altıparmak, "Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için bu  tercihi yaptık. Bizi tercih ettikleri için başkanımız Turgay Ciner ve Serkan  Reçber'e teşekkür ediyorum. Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10. olmuş bir  takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nın  yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak  amacımız." diye konuştu.
 

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Pozitif futbol oynatmaya çalıştığını söyleyen Altıparmak, "Böyle  vizyonlu bir kulüpte de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."  ifadelerini kullandı.
 
Kasımpaşa'nın kurumsal bir yapıya sahip oldunu yineleyen Altıparmak,  şunları söyledi:
 
"Burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız diğer kulüplerde  başka işler de yapıyorlardı. Biz de hoca olarak sahayla ve futbolcularımızla  uğraşacağız. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık.  Futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. İyi futbolcular, iyi karakterler var. Bu  karakterlerin içine, eksiklerimizi tespit edip kulübün vizyonuna uygun isimleri  katarak yola devam edeceğiz. Transfer politikamızı söylemiyoruz. İsimler  duyulunca transfer farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz."
 
 

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Etiketler: Süper Lig Kasımpaşa yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak
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