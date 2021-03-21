Konyaspor 36 yaptı rahatladı!

Konyaspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi ve 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

21 Mart 2021 Pazar - 17:37
İLGİLİ HABERLER
Aytemiz Alanyaspor: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 Konyaspor 0 - Fenerbahçe 3 Trabzon'da şok skor! Trabzonspor 1 Alanyaspor 3 Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor 1 - Göztepe 1 Fatih Karagümrük Alanyaspor'u rahat geçti

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Alanyaspor kozlarını paylaştı.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, gelen ortaya iyi yükselen Cikalleshi ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi
 
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 36 yaparken 4 hafta sonra 3 puan aldı. Alanyaspor ise 49 puanda kalarak 3 hafta sonra mağlup oldu.
 
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: konyaspor alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de radikal karar! Şampiyon olunsa bile bu 5 futbolcu gidecek Fenerbahçe'de radikal karar! Şampiyon olunsa bile bu 5 futbolcu gidecek
Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın'Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın' İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...'İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...' Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.