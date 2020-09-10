La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart ’ta başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid , Messi’li kadrosuyla Barcelona , şampiyonluk hedefindeki Atletico Madrid , pandemi dönemindeki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, Enes Ünal’lı kadrosuyla Getafe, Real Sociedad, Valencia gibi takımların kıran kırana mücadelesini bu sezon da D-Smart kalitesiyle izleyeceksiniz.

İlk hafta buluşmalarında toplam 7 maç oynanacak ve maçların tamamı D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacaktır. İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;

12 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART ( + YOUTUBE

19.30 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )

22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART

13 EYLÜL PAZAR

15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART

19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART

22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART