10 Eylül 2020 Perşembe - 15:23
| Son Güncelleme : 10 09 2020 - 15:29
La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart
’ta başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid
, Messi’li kadrosuyla Barcelona
, şampiyonluk hedefindeki Atletico Madrid
, pandemi dönemindeki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, Enes Ünal’lı kadrosuyla Getafe, Real Sociedad, Valencia gibi takımların kıran kırana mücadelesini bu sezon da D-Smart kalitesiyle izleyeceksiniz.
İlk hafta buluşmalarında toplam 7 maç oynanacak ve maçların tamamı D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacaktır. İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;
12 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR
SMART ( + YOUTUBE
)
19.30 LA LIGA – GRANADA
– A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )
22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART
13 EYLÜL PAZAR
15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART
19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART
22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART