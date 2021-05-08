Neymar ile 5 yıllık sözleşme!

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 7:55
Takımdaki geleceği merak edilen Brezilyalı yıldız Neymar içi PSG'den hamle geldi.
Fransa'nın önde gelen spor
gazetesi L'Equipe sözleşmeyi duyurdu. Habere göre; PSG, Brezilyalı yıldız ile 2026'ya kadar sürecek yeni bir dört yıllık sözleşme imzalayacak. Açıklama bugün yapılacak.
29 yaşındaki oyuncu, 2019'da eski takımı Barcelona
'ya gitmek istediğini açıklamış; ancak geçen sezon kulübüyle Şampiyonlar Ligi
'ne kaldıktan sonra kararını değiştirmişti. Neymar 2017'de 222 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.