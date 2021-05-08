Neymar ile 5 yıllık sözleşme!

PSG, Brezilyalı yıldız Neymar'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 7:55
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Takımdaki geleceği merak edilen Brezilyalı yıldız Neymar içi PSG'den hamle geldi.
 
Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe sözleşmeyi duyurdu. Habere göre; PSG, Brezilyalı yıldız ile 2026'ya kadar sürecek yeni bir dört yıllık sözleşme imzalayacak. Açıklama bugün yapılacak.
 
29 yaşındaki oyuncu, 2019'da eski takımı Barcelona'ya gitmek istediğini açıklamış; ancak geçen sezon kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra kararını değiştirmişti. Neymar 2017'de 222 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.

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Etiketler: neymar psg
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